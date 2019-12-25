Более 43 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус

Еще вчера этот показатель составлял около 39 тысяч тестирований.

За минувшие сутки объем тестирований на коронавирус составил 43336 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 19 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 22 084 человека.

Напомним, что в Петербурге выросли темпы вакцинации от COVID-19. За последние сутки в Петербурге прививку от коронавируса сделали 7 956 тысяч горожан. Из них 5 663 человек прошли полный цикл вакцинации. Если сравнивать эти показатели с майскими, когда прививку делали около 6 тысяч человек в день, то можно прийти к выводу, что прирост желающих вакцинироваться составил около 2 тысяч.

Тем временем в петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию. На двух площадках санатория отдыхают 235 детей. По словам директора "Детских дюн" Олеси Морозовой, тех детей, которых не смогут забрать родители, останутся до 24 июня.

Фото: Piter.tv