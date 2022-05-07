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В Петербурге и Ленобласти полицейские изъяли свыше 10 тыс. вейпов
Сегодня, 14:24
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В Петербурге и Ленобласти полицейские изъяли свыше 10 тыс. вейпов

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На территории Петербурга и Ленинградской области завершена 10-дневная профилактическая операция.

В Петербурге и Ленобласти завершилась десятидневная профилактическая операция "Табак-Алкоголь", в ходе которой правоохранительными органами были выявлены и пресечены многочисленные нарушения в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. 

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, были проверены точки незаконной торговли контрафактной продукцией, такие как Южный рынок, Калининская овощебаза и Апраксин двор, а также другие торговые объекты и места возможного незаконного производства алкоголя.

В результате операции был ликвидирован цех по производству алкоголя во Всеволожском районе Ленинградской области и оптовые склады с готовой спиртосодержащей продукцией в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Изъято около 50 тонн суррогатного алкоголя, 406 тысяч сигарет, более 10 тысяч вейпов и 50 литров жидкостей для них.

Полицией составлено 52 протокола об административных правонарушениях и возбуждено 45 уголовных дел. 

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин потребовал проверить концерт рэпера Uglystephan в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: алкоголь и табак, профилактическая акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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