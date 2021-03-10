Бастрыкин потребовал проверить концерт рэпера Uglystephan в Петербурге

По данным СК, трёх подростков увезли с концерта в больницу в наркотическом опьянении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту массовой драки и госпитализации несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения после концерта рэпера Uglystephan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, трое подростков были госпитализированы с признаками наркотического опьянения после мероприятия. Кроме того, посетители концерта сообщали о массовой драке.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобковой представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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Фото: Следственный комитет РФ