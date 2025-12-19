В Мариинском театре трижды покажут масштабную оперу "Война и мир"

В постановке участвуют 200 артистов, дополнят спектакль декорации весом более 60 тонн и около 1 тыс. роскошных костюмов.

В Петербурге на новой сцене Мариинского театра исполнят оперу-эпопею Сергея Прокофьева "Война и мир". В постановке участвуют 200 артистов, дополнят спектакль декорации весом более 60 тонн и около 1 тыс. роскошных костюмов, сделанных вручную, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Режиссерами являются Андрей Кончаловский и Иркин Габитов. Партию Наташи Ростовой исполнит лауреатка международных конкурсов Екатерина Савинкова.

Премьера оперы состоялась в Кировском театре в 1977 году, на сцену Мариинского театра она вернулась в 2000 году. Показы ожидаются три дня, до 25 января включительно.

Фото: pxhere