В Мариинском театре трижды покажут масштабную оперу "Война и мир"

В Петербурге на новой сцене Мариинского театра исполнят оперу-эпопею Сергея Прокофьева "Война и мир". В постановке участвуют 200 артистов, дополнят спектакль декорации весом более 60 тонн и около 1 тыс. роскошных костюмов, сделанных вручную, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Режиссерами являются Андрей Кончаловский и Иркин Габитов. Партию Наташи Ростовой исполнит лауреатка международных конкурсов Екатерина Савинкова.
Премьера оперы состоялась в Кировском театре в 1977 году, на сцену Мариинского театра она вернулась в 2000 году. Показы ожидаются три дня, до 25 января включительно.
Фото: pxhere
