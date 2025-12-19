  1. Главная
В Мариинском театре трижды покажут масштабную оперу "Война и мир"
Сегодня, 11:30
В Петербурге на новой сцене Мариинского театра исполнят оперу-эпопею Сергея Прокофьева "Война и мир". В постановке участвуют 200 артистов, дополнят спектакль декорации весом более 60 тонн и около 1 тыс. роскошных костюмов, сделанных вручную, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Режиссерами являются Андрей Кончаловский и Иркин Габитов. Партию Наташи Ростовой исполнит лауреатка международных конкурсов Екатерина Савинкова. 

Премьера оперы состоялась в Кировском театре в 1977 году, на сцену Мариинского театра она вернулась в 2000 году. Показы ожидаются три дня, до 25 января включительно. 

Ранее мы рассказывали о том, что посещаемость Русского музея побила рекорды в новогодние праздники. 

Фото: pxhere 

