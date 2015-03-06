Спасатели предупреждают: выход на воду после закрытия навигации может стоить жизни

Спасатели напоминают: выход на воду после закрытия навигации — это не просто нарушение правил.

Сезон навигации официально завершён, но часть владельцев маломерных судов продолжает выходить на воду, игнорируя запрет. Спасатели отмечают рост нарушений и подчёркивают: поздняя осень — самое опасное время для прогулок по водоёмам. Об этом сообщает портал "Петербург2".

По данным Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, главная угроза — непредсказуемая погода. От резкого похолодания до шквалистого ветра и мокрого снега — изменения происходят внезапно, и даже опытные судоводители могут не успеть среагировать. Любая задержка на воде в таких условиях превращается в опасную ситуацию.

Отдельное внимание спасатели обращают на температуру воды. Осенью она опускается до критически низких значений, и в случае падения за борт время на спасение минимально. Переохлаждение развивается за считаные минуты, вызывая потерю силы, спутанность сознания и риск гибели.

Опасность усиливают ранние сумерки, туман и низкая облачность. Видимость резко падает — легко потерять ориентиры и сбиться с курса. Ветер усложняет управление судном, а при минусовой температуре конструкция быстро покрывается льдом, из-за чего лодка становится нестабильной.

Спасатели напоминают: выход на воду после закрытия навигации — это не просто нарушение правил. Это сознательный риск для собственной жизни. В чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по номеру 112.

Фото: Piter.tv