Олимпийской чемпионке из Петербурга помогли подтвердить статус жителя блокадного Ленинграда

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала о результатах крупной архивной и справочно-адресной работы, проведённой сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Петербургу и Ленобласти. Их целью было установить и подтвердить факт пребывания в осаждённом Ленинграде заслуженного мастера спорта СССР, дважды завоевавшей титул олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, Тамары Маниной. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Руководитель подразделения, полковник полиции Николай Моргунов, посетил Тамару Ивановну на дому, чтобы передать ей официальную архивную справку, подтверждающую проживание в блокадном Ленинграде. Этот документ послужит основанием для награждения почетным знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Тамара Ивановна родилась 16 сентября 1934 года в Петрозаводске. Блокада застала её маленькой девочкой в Ленинграде, став частью страшных испытаний военного времени. Эвакуация в Ташкент состоялась в 1941 году, а возвращение в родной город произошло спустя три года, в 1944-м. Именно там, в стенах Ленинградского Дворца пионеров на набережной реки Фонтанки, началась её спортивная карьера, которая впоследствии принесла стране международное признание и две золотые медали Олимпиады в составе сборной команды СССР в 1956 и 1964 годах.

Прошли десятилетия, и выяснилось, что необходимые официальные бумаги, подтверждающие статус жителя блокадного Ленинграда, утрачены. Тогда Тамара Ивановна обратилась за поддержкой в миграционные органы.

Работа была выполнена оперативно: сотрудники отдела по вопросам миграции подняли архивные материалы, исследовали военные документы и журналы домовладельческих книг. Таким образом, исторический факт нахождения юной Тамары Ивановны в осаждённом Ленинграде успешно подтвержден документально.

Встреча в доме легендарной спортсменки прошла тепло и эмоционально, превратившись не просто в формальную процедуру, а в знак глубокого уважения к женщине, переживающей блокаду в детстве, преодолевшей испытания судьбы и принесшей славу стране.

Тамара Ивановна поделилась воспоминаниями о военном времени и сердечно поблагодарила сотрудников полиции за оказанное содействие.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти