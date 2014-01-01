Ограничения для транспорта вводятся в Петербурге с 8, 9 и 10 сентября

Об ограничениях информирует ГАТИ города.

В Петербурге с 8, 9 и 10 сентября введут временные ограничения для транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Адмиралтейском районе 9 сентября с 08:00 до 15:00 и 11 сентября из-за ремонта дорожного покрытия закроют проезд по Большой Подъяческой улице около пересечения с проспектом Римского-Корсакова.

В Василеостровском районе с 9 сентября по 7 марта 2025 года в связи с прокладкой инженерных сетей ограничат движение по 22-й линии В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием проезда по 22-й линии В. О. от Большого проспекта В. О. к Масляному каналу.

В Выборгском районе с 9 по 22 сентября строительство газопровода перекроет улицу Сергея Марго у Удельного проспекта, на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта.

Подробнее о вводимых ограничениях и запретах для транспорта – в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга