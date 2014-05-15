На КАД и трассе "Сортавала с 24 по 26 декабря будут введены ограничения

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

На участках КАД и А-121 "Сортавала" в течение трёх дней будут вводить ограничения для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 24 по 26 декабря будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и будут вводиться временные полные перекрытия движения для всех видов транспортных средств на участке КАД (от транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Марьино – Ропша") на участке с 18-го по 94-й километр и на федеральной дороге А-121 "Сортавала", (на участке от КАД до деревни Иваново Сосновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области), с 0-го по 54-й километр.

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"