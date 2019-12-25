На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе с 28 июля вводятся ограничения

Ограничения будут действовать с 28 июля по 4 августа.

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 КАД вводятся ограничения с 28 июля. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке внутреннего кольца КАД с 80 по 85 километр, между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 "Нарва") и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой "Стрельна – Пески" (Красносельское шоссе) будет перекрыта одна полоса движения. Ограничения будут действовать с 28 июля по 4 августа. На участке будут ликвидировать колейность покрытия.

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Также на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе введут ограничения движения с 25 по 31 июля.

Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"