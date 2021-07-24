Ограничения движения на трассе М-11 "Нева" введут до 15 ноября из-за дорожных работ

Руководство "Автодора" призывает автовладельцев внимательно следить за сообщениями о временных изменениях и заблаговременно выбирать оптимальные маршруты передвижения.

В связи с проведением дорожных работ на федеральной трассе М-11 "Нева" вводятся временные ограничения автомобильного движения. Согласно сообщению пресс-службы ГК "Автодор", с 12 по 15 ноября 2025 года на 90-м километре автодороги пройдут ремонтные работы по замене верхних слоев асфальтового покрытия.

Работы будут осуществляться исключительно ночью, с 20 часов вечера до 7 часов утра.

График ограничений:

12 и 13 ноября закрыт въезд на М-11 со стороны выезда в направлении Санкт-Петербурга;

14 и 15 ноября ограничен выезд на магистраль в сторону города Клин и трассы А-108;

На указанный период движение по подъездным дорогам и полосам разгона транспортного узла будет приостановлено.

Руководство "Автодора" призывает автовладельцев внимательно следить за сообщениями о временных изменениях и заблаговременно выбирать оптимальные маршруты передвижения.

Фото и схема: пресс-служба ГК "Автодор"