Более 80 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца Сбера за семь месяцев 2025 года

Общее число пользователей многофункциональной карты достигло 1,3 миллиона.

За первые семь месяцев 2025 года количество новых держателей Единой карты петербуржца (ЕКП), выпущенной Сбербанком, превысило отметку в 82 тысячи человек. Таким образом, общее число пользователей многофункциональной карты достигло 1,3 миллиона.

Карта технологически объединяет в себе не только финансовые, но и социальные функции. Например, её можно использовать как электронную подпись или в качестве полиса ОМС. Также владельцы ЕКП получают возможность экономить на поездках в метро и общественном транспорте Санкт-Петербурга: стоимость в метро соответствует цене билета по привычному "Подорожнику", при этом значительно дешевле, чем по другим банковским картам. При оплате проезда в наземном транспорте стоимость одной поездки по ЕКП дешевле, чем по "Подорожнику".

В мае проект "Единая карта петербуржца" отметил шестую годовщину. За это время он показал свою востребованность и огромный потенциал. На базе ЕКП уже созданы карты для людей серебряного возраста, детей, жителей Ленинградской области. И каждая из них учитывает особенности и потребности своих владельцев. Карты быстро набирают популярность за счёт выгодных и максимально ориентированных на людей условий. Мы видим в Сбербанке устойчивый спрос на Единую карту петербуржца во всех её воплощениях, и это подтверждает высокий уровень доверия жителей города к преимуществам ЕКП и нашему банку. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Кроме стандартных скидок партнёров проекта и бонусной программы "СберСпасибо", держатели Единой карты петербуржца имеют доступ к полезным онлайн-сервисам. Они представлены в личном кабинете на портале карты или в специальном мобильном приложении. Среди возможностей — социальный калькулятор, который помогает рассчитать доступные меры соцподдержки, "Городской диалог" — через него можно участвовать в социальных опросах, следить за итогами голосований, высказывать своё мнение по актуальным вопросам жизни города и другие сервисы.

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка, работающем с физическими лицами в Петербурге. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Срок выпуска составляет до семи рабочих дней. Сам выпуск, обслуживание и перевыпуск карты осуществляются бесплатно. Перевыпустить карту возможно дистанционно — через горячую линию банка или Сбербанк Онлайн.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка