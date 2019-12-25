Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов

569 офисов работают в СЗФО.

Теперь корпоративные клиенты Сбера могут обслуживаться более чем в 5,5 тысячах офисов по всей России, из них 569 работают в СЗФО. В этих отделениях можно зарегистрировать бизнес, открыть расчётный счёт, подключить интернет-банк, торговый эквайринг, зарплатный проект для сотрудников компании и многое другое. В половине офисов также можно получить услуги по операционному и транзакционному обслуживанию.

В 2019 году мы приняли решение пересмотреть подход к обслуживанию корпоративных клиентов в сети отделений. Тогда оно осуществлялось в 600 специализированных офисах для юридических лиц. У наших клиентов был запрос на расширение очного формата обслуживания, а у нас была возможность его удовлетворить: имелся высокий потенциал наших розничных офисов. Мы обновили программное обеспечение, перестроили процессы, провели обучение и пересмотрели систему мотивации сотрудников, которые ранее специализировались только на обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому теперь тысячи наших корпоративных клиентов получили широкий доступ к наиболее востребованным услугам по всей стране. Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка

Ранее на Piter.tv: Сбер проведёт демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта.

Фото: Piter.tv