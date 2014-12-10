Ещё десять модернизированных офисов Сбера открылись в Петербурге

Теперь клиенты могут получить там не только весь спектр банковских услуг, но и воспользоваться популярными нефинансовыми сервисами Сбера и его партнёров.

В 2022 году ещё десять модернизированных офисов Сбера открылись в Санкт-Петербурге. Теперь клиенты могут получить там не только весь спектр банковских услуг, но и воспользоваться популярными нефинансовыми сервисами Сбера и его партнёров.

Здесь можно протестировать и купить умные устройства Sber: ТВ-приставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, умная медиаколонка SberBox Time – совмещает в себе ТВ-приставку и часы. Кроме того, в офисах можно отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, подключиться к онлайн-кинотеатру Okko, стать абонентом СберМобайл, выпить кофе и многое другое.

Открытые офисы оборудованы пандусами. В помещениях установлены элементы тактильной разметки: пиктограммы, наклейки на поручни и индикаторы, в также плитка для навигации маломобильных групп населения и кнопки вызова сотрудника. Также здесь установлены банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц.

Такие офисы меняют стереотипы и открывают новые возможности для клиентов и банка. Сегодня можно прийти в Сбер и решить сразу несколько своих финансовых и других задач. А некоторые заходят просто выпить кофе или получить посылку, становятся нашими клиентами и возвращаются вновь и вновь. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сейчас на Северо-Западе работают уже более 80 отделений нового формата, из них четверть – в Петербурге.

Список обновленных офисов в Санкт-Петербурге:

– Аллея Поликарпова, д. 6, корп. 1, лит. А, пом. 14Н, пом. 16Н

– Московский пр-т, д. 75, лит. А, пом. 1Н

– Индустриальный пр-т, д. 10, корп. 1

– Светлановский пр-т, д. 40, корп. 1, лит. А

– ул. Будапештская, д. 92, лит. А

– ул. Пограничника Гарькавого, д. 33, лит. А, часть пом.2-Н

– ул. Осипенко, д. 2, лит. А, пом. 13Н

– пр-т Обуховской обороны, д. 120, лит. Б

– пр-т Большевиков, д. 27, лит. А

– пр-т Ветеранов, д. 130, пом. 10Н, лит. А

Фото: пресс-служба Сбера