Очистка крыш от снега и наледи прошла в Выборгском районе Петербурга

В минувшую субботу, 3 января, сотрудники коммунальных служб Выборгского района Петербурга провели очистку кровель жилых зданий по 26 различным адресам. Согласно сообщению местной администрации, суммарная площадь обработанных крыш достигла 6920 кв.м.

Работники управляющих организаций и специалисты Жилищного агентства регулярно проводят осмотры территорий, выявляя участки скопившегося снега и ледяные образования, контролируют состояние покрытий крыш и принимают необходимые меры для ограждения мест потенциальной опасности.

Всего в Выборгском районе насчитывается 487 многоэтажных домов, подлежащих обязательной очистке крыш от снежных масс и льда. Из них особенно опасны 156 объектов, чьи покрытия находятся непосредственно над проходящими мимо людьми и требуют повышенного внимания.

