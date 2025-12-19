  1. Главная
Очистка крыш от снега и наледи прошла в Выборгском районе Петербурга
Сегодня, 9:35
Работники управляющих организаций и специалисты Жилищного агентства регулярно проводят осмотры территорий.

В минувшую субботу, 3 января, сотрудники коммунальных служб Выборгского района Петербурга провели очистку кровель жилых зданий по 26 различным адресам. Согласно сообщению местной администрации, суммарная площадь обработанных крыш достигла 6920 кв.м.

Работники управляющих организаций и специалисты Жилищного агентства регулярно проводят осмотры территорий, выявляя участки скопившегося снега и ледяные образования, контролируют состояние покрытий крыш и принимают необходимые меры для ограждения мест потенциальной опасности.

Всего в Выборгском районе насчитывается 487 многоэтажных домов, подлежащих обязательной очистке крыш от снежных масс и льда. Из них особенно опасны 156 объектов, чьи покрытия находятся непосредственно над проходящими мимо людьми и требуют повышенного внимания.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские улицы 3 января чистят от снега почти 900 машин.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга 

