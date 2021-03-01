На улице Коммуны обследовали свыше 300 гаражей перед частичным освобождением территории

Работу комиссии обеспечивали представители АО "ЗСД", полиция и администрация Красногвардейского района.

В Петербурге закончены работы по обследованию свыше 300 гаражных боксов в кооперативе "Малоохтинский", расположенном на улице Коммуны. Данные мероприятия проводились в рамках подготовки к частичной ликвидации территории, необходимой для реализации крупных городских инфраструктурных проектов, реализуемых АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД).

Большинство владельцев гаражей добровольно очистили свои владения. Оставленное в неотключенных боксах имущество было зафиксировано, описано и переведено на временное хранение на охраняемый склад.

Следует подчеркнуть, что освобождение территории затрагивает лишь часть участков кооператива "Малоохтинский": основная территория остается в собственности владельцев. Владельцы гаражей могут ознакомиться с детализацией освобождения на карте, отображающей конкретные участки.

В ближайшее время работа комиссии продолжится: 7 и 10 ноября запланировано проведение осмотра в близлежащем кооперативе "Малоохтинская-2". Отличием от ситуации с "Малоохтинским" является полное освобождение всей территории указанного кооператива.

Собственникам гаражей, попадающим под освобождение, предоставлена возможность заключить соглашение о компенсации и проконсультироваться по порядку оформления необходимых документов в общественной приемной АО "ЗСД", находящейся по адресу: ул. Хасанская, 15. Приемная открыта с июля текущего года.

По вопросам возврата имущества, изъятого из гаражей, владельцы могут обратиться по номеру телефона горячей линии: 8 (999) 195-70-80.

