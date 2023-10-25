Обрушившийся участок набережной в Выборге планируют восстановить до конца осени

На объекте уже проведено обследование и водолазные работы.

На набережной в Выборге продолжаются работы, их планируют завершить до конца ноября этого года. В настоящее время на участке набережной бурят блоки для дальнейшего крепления их между собой.

Как отметили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленинградской области, на объекте уже проведено обследование и водолазные работы, сняты каменные блоки подпорной стенки, засыпано основание и сделана наброска в виде бермы.

"В большинстве городов старые набережные засыпаны слабым грунтом, который со временем вымывается, а мы применяем новые технологии, хорошо зарекомендовавшие себя на других объектах. Засыпать набережную будем крупным щебнем, который не вымывается" руководитель подрядной организации Сергей Луканов

За время противоаварийных работ будет восстановлена пешеходная часть, возвращено металлическое ограждение и отреставрированные бетонные тумбы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Васильевском острове отремонтировали две улицы.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Ленинградской области