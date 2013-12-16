На Васильевском острове отремонтировали две улицы

На них расположено много социальных объектов.

На двух улицах Васильевского острова в Петербурге завершены работы по ремонту проезжей части дорожного полотна. Об этом 1 ноября рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, отремонтировали две улицы – 2-3-ю и 14-15-ю линии. На них расположено много социальных объектов, в частности – Родильный дом №1, детская городская больница Святой Марии Магдалины, несколько поликлиник и гимназия святого преподобного Амвросия Оптинского. За счет городского бюджета выполнили комплекс работ по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия, обновлению бордюрного камня. В ближайшее время дорожники обустроят тротуары и восстановят нарушенное благоустройство.

Всего в 2024 году на Васильевском острове приведены в нормативное состояние пять объектов улично-дорожной сети.

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Фото: пресс-служба Смольного