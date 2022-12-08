Ремонт мостов и набережных Петербурга продолжится в зимний сезон

На данный момент ведутся работы на 11 объектах.

Сезон дорожного ремонта в Петербурге завершается, однако работы капитального характера продолжатся и в зимний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 25 октября.

Петербургские мосты и набережные – один из символов нашего города. Они включены в большинство туристических маршрутов и очень популярны как места для прогулок среди жителей и гостей города. Важно, что ремонт и реставрация мостов и набережных проводится комплексно. Александр Беглов, губернатор Петербурга

На данный момент специалистами "Мостотреста" ведутся работы на 11 объектах. Речь идет об участке набережной реки Фонтанки напротив Аничкова дворца, Мойки на участке от Поцелуева моста до Краснофлотского моста и Университетской набережной.

Ранее мы рассказывали о том, что до конца года в Петербурге завершат капитальный ремонт 11 дорог.

Фото: Piter.TV