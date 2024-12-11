Петербуржцы за год позвонили в Службу "004" 1 млн раз

По данному номеру можно узнать о сроках включения отопления, заявить о сломанном лифте.

За 20 лет работы Службы "004" почти каждый петербуржец воспользовался этим сервисом, сообщили в Смольном.

По данному номеру можно узнать о сроках включения отопления, заявить о сломанном лифте, оставить заявку на уборку двора или навести справки, куда эвакуирован автомобиль. А в 2024 году в Службу позвонили 1 млн раз. Ежедневно на "горячую линию" поступает более 2,5 тыс. обращений.

В случае, если вопрос не относится к компетенции Службы, операторы подскажут, куда обратиться, или соединят с нужной организацией.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)