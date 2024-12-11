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Петербуржцы за год позвонили в Службу "004" 1 млн раз
Сегодня, 11:21
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Петербуржцы за год позвонили в Службу "004" 1 млн раз

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По данному номеру можно узнать о сроках включения отопления, заявить о сломанном лифте.

За 20 лет работы Службы "004" почти каждый петербуржец воспользовался этим сервисом, сообщили в Смольном.

По данному номеру можно узнать о сроках включения отопления, заявить о сломанном лифте, оставить заявку на уборку двора или навести справки, куда эвакуирован автомобиль. А в 2024 году в Службу позвонили 1 млн раз. Ежедневно на "горячую линию" поступает более 2,5 тыс. обращений.

В случае, если вопрос не относится к компетенции Службы, операторы подскажут, куда обратиться, или соединят с нужной организацией. 

Ранее мы рассказывали о том, что 13 жителей Ленобласти пострадали при выходе на воду с конца января. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: помощь петербуржцам, служба 004
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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