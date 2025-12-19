За 2025 год петербуржцы обратились в МФЦ свыше 16,5 млн раз

Спектр предоставляемых услуг был расширен на 25 позиций, включая новые направления в сфере социальной поддержки, операций с недвижимостью, финансов и цифровых технологий.

В 2025 году многофункциональные центры предоставления государственных услуг "Мои Документы" (МФЦ) в Петербурге отметили год выдающимися показателями. За отчетный период петербуржцы воспользовались услугами МФЦ свыше 16,5 миллионов раз, что на 12% превышает аналогичный показатель 2024 года, информирует пресс-служба Смольного.

Благодаря предоставлению услуг как в традиционном, так и в онлайн формате, государственные сервисы стали максимально удобными для жителей. В течение 2025 года спектр предоставляемых услуг был расширен на 25 позиций, включая новые направления в сфере социальной поддержки, операций с недвижимостью, финансов и цифровых технологий.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 69 центров "Мои Документы", в том числе пять, ориентированных на нужды бизнеса, и специализированное подразделение для иностранных граждан. В целях улучшения доступности МФЦ в новых районах города организованы мобильные пункты обслуживания. В центрах предлагается 377 видов услуг, которые оказывают более 4 тысяч квалифицированных специалистов.

Успехи петербургских МФЦ были высоко оценены на федеральном уровне: городские центры стали победителями всероссийского конкурса Минэкономразвития "Лучший МФЦ России 2024" в двух категориях: "Лучшая крупная сеть МФЦ" и "Лучший проект". В 2025 году эксперты МФЦ Санкт-Петербурга получили награды на конкурсе "Проектный Олимп" за разработку сценария "Возвращение гражданина с СВО" и за "Лучшие практики региональных центров оптимизации".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открылись обновлённые МФЦ в Сестрорецке и на Новочеркасском.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ"