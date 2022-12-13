В 2022 году оборот торгового эквайринга Сбербанка на Северо-Западе превысил 2 трлн рублей

Более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос оборот интернет-эквайринга – до 200 млрд рублей.

По итогам 2022 года оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 16% и превысил 2 трлн рублей. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приёма банковских карт с эквайрингом Сбера, достигло 130 тысяч единиц.

Более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос оборот интернет-эквайринга – до 200 млрд рублей. Из них около 30 млрд рублей – платежи, совершенные через SberPay – удобный и безопасный способ покупки, при котором не нужно вводить реквизиты своей банковской карты, оплата происходит с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн, а, значит, данные максимально защищены.

Наиболее динамичными на Северо-Западе по обороту интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла (почти двукратный прирост по отношению к 2021 году), электроника и товары для дома. Через терминалы эквайринга чаще всего покупают товары в супермаркетах, а также магазинах электроники и товаров для дома.

Фото: Piter.tv