На станции метро "Старая Деревня" обновляют путевые стены и гранитные полы

Ремонтные работы стартовали осенью 2025 года, их планируется завершить в октябре текущего года.

На петербургской станции метро "Старая деревня" Фрунзенско-Приморской линии полным ходом идут ремонтные мероприятия по обновлению поверхности путей и граненых полов. Об этом сообщает Telegram-канал "Подземник".

Ремонтные работы стартовали осенью 2025 года и планируется завершить их в октябре текущего года. Уже демонтирована облицовочная отделка путевых стен, выполненная из уфалейского мрамора, а также убраны декоративные арочные элементы, которыми была украшена поверхность станций. Вопрос восстановления этих элементов пока остаётся открытым.

Также проводится работа по укреплению самих стен, чтобы обеспечить дополнительную безопасность для пассажиров. Ремонт проводит компания "ГСК", причём все работы ведутся исключительно ночью, что позволяет избежать помех для нормального функционирования станции и комфортного передвижения пассажиров.

Согласно проекту, задача подрядчика заключается в обеспечении безопасной эксплуатации зоны путевых стен путём устранения возможных протечек и дефектов конструктивных элементов.

Ранее мы сообщили о том, что на будущей станции "Броневая" начали прокладывать подходной тоннель к шахте.

Фото: Telegram / Подземник