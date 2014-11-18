На экомаршрутах памятника природы "Колтушские высоты" завершается обновление инфраструктуры

Очередным объектом обновления станет орнитологическая вышка рядом с Охотничьим озером, расположенным в заказнике "Раковые озера".

Продолжается модернизация природоохранной инфраструктуры Ленинградской области. Завершающим этапом ремонтных работ на территории памятника природы "Колтушские высоты" станут мероприятия, проведённые на этой неделе ремонтной бригадой. Эта информация была озвучена представителями Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ ) Ленинградской области.

Очередным объектом обновления станет орнитологическая вышка рядом с Охотничьим озером, расположенным в заказнике "Раковые озера".

Далее специалисты приступят к работам в памятниках природы "Токсовские высоты" и природном парке "Токсовский". Им предстоит освежить внешний вид крыш образовательных щитов, произвести покраску и замену некоторых знаков навигации, а также обустроить новые покрытия дорожек.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти собрали 260 тонн ранних сортов капусты.

Видео: Дирекция ООПТ Ленинградской области