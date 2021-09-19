В Тихвине ремонтируют библиотеку имени Бередникова

Предполагается, что после ремонта библиотека превратится в современный культурно-просветительский центр.

В 2025 году в Тихвине продолжаются работы по реконструкции городской библиотеки имени Я.И. Бередникова, расположенной в пятом микрорайоне дома №50. Информация об этом содержится в пресс-релизе администрации района.

Уже начались мероприятия по благоустройству территории вокруг здания библиотеки. Работу проверял глава местной администрации Алексей Брицун. Предполагается, что после ремонта библиотека превратится в современный культурно-просветительский центр, оснащенный необходимым оборудованием для музыкальных мероприятий, творчества и автоматизации процесса выдачи литературы. Планируется расширение книжного фонда на дополнительные 1,7 тысячи экземпляров.

Ранее в городе осуществлялись аналогичные проекты: пять лет назад завершилась модернизация Центральной детской библиотеки, десять лет назад открылся социокультурный центр "Тэффи", а в минувшем году прошел капитальный ремонт библиотеки имени И.П. Мордвинова.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района