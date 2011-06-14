В Виноградовском сквере завершились работы по благоустройству

Главная задача проведенных мероприятий — создать комфортные условия для досуга жителей и одновременно сохранить исторический облик зоны отдыха.

Работы по благоустройству в одном из популярных зеленых уголков Невского района — Виноградовском сквере — подошли к завершению. Территория возле переулка Матюшенко, ведущая к пешеходному переходу на улицу Бабушкина, получила значительные преобразования.

В ходе благоустройства были проведены ремонтные работы, включающие укладку нового покрытия тротуаров, восстановление верхнего слоя щебенчатых дорожек и озеленение площадей общей протяженностью 1820 кв.м.

Главная задача проведенных мероприятий — создать комфортные условия для досуга жителей и одновременно сохранить исторический облик зоны отдыха. Выполненные работы соответствуют современным стандартам обустройства общественных территорий и требованиям горожан.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте рядом с "Островом фортов" к концу года откроют парковку площадью 13,8 тыс. "квадратов".

Фото: Telegram / Комфортный Петербург