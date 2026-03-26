Петербург оказался в тройке российских регионов по объему выданных ипотечных кредитов в феврале

Петербург занял третье место в России по объему выданных ипотечных кредитов в феврале 2026 года, уступив лишь Москве и Московской области. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В феврале в городе было оформлено 3,26 тысячи ипотечных займов на общую сумму 15,51 миллиарда рублей. Для сравнения: в Подмосковье выдали 3,88 тысячи кредитов на 19,51 миллиарда рублей, а в столице — 5,1 тысячи займов на рекордные 31,47 миллиарда рублей.

Несмотря на лидирующие позиции мегаполисов, в целом по стране наблюдается спад ипотечного рынка. В феврале общий объем выдач составил 252,91 миллиарда рублей, что на 41% меньше, чем в январе, когда банки выдали ипотеки на 426,07 миллиарда рублей.

Пятерку лидеров по ипотечной активности замыкают Свердловская область и Татарстан.

Фото: Piter.TV