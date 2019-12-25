  1. Главная
Мошенников, лишивших жилья 9 жителей Кронштадта, ожидает суд
Сегодня, 10:07
Общий ущерб превысил 20 млн рублей.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с жильем жителей Кронштадта. Подробности рассказала прокуратура Кронштадтского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эдуарда Филиппова, Андрея Разумака и Льва Швагирева, которые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2014 года по 2023 год подыскивали в Кронштадте одиноких граждан, имеющих в собственности жилье, но ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками. Они предлагали таким людям "улучшить жилищные условия" и погасить долги по коммунальным услугам, после чего обманом убеждали их подписывать доверенности и иные документы, на основании которых впоследствии лишали граждан жилых помещений и квартир. Обвиняемые переселяли потерпевших в жилье, непригодное для проживания, после чего продавали их недвижимость.

Таким образом 9 жителей Кронштадта лишились единственного жилья. Общий ущерб превысил 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

