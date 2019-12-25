Невестка и свекровь устроили поножовщину в квартире на Солдата Корзуна

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 28 сентября, примерно в 20:00, в полицию Кировского района Петербурга поступила информация о нанесении ножевого ранения женщине в квартире дома № 42 на улице Солдата Корзуна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов была найдена 71-летняя владелица жилища с проникающим ранением грудной клетки. Женщину в срочном порядке отправили в больницу в тяжелом состоянии. В числе подозреваемых оказалась 39-летняя родственница потерпевшей — её невестка, которая также имела травму в виде резаной раны на левом предплечье и была немедленно госпитализирована.

Сейчас специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства происшедшего события. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

