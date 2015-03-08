Задержан водитель Jaguar, который открыл стрельбу по автобусу на Наличном мосту

Мужчина ранее был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что вечером 27 сентября в полицию Василеостровского района обратилась 51-летняя сотрудница автобусного парка, сообщившая о повреждении транспорта на Наличном мосту. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Впоследствии выяснилось, что инцидент произошёл из-за конфликта на дороге между шофёром пассажирского автобуса и владельцем автомобиля Jaguar. Во время ссоры водитель иномарки произвел выстрел из травматического оружия по стеклу автобуса, после чего покинул место происшествия. Пострадавших в данном происшествии зафиксировано не было.

Проведёнными оперативно-разыскными действиями полицейскими удалось установить личность виновника аварии. По подозрению в совершении преступления сотрудниками правоохранительных органов задержан 38-летний бизнесмен, проживающий в Санкт-Петербурге.

Задержанный мужчина ранее был неоднократно судим. Он был помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV