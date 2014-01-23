Государственные СМИ Петербурга хотят объединить в холдинг

Учредителем будет город.

Петербург станет учредителем нового холдинга из городских СМИ. Об этом сообщила пресс-служба комитета по печати 25-го августа.

Вопрос обсуждался на "нулевых чтениях" проекта бюджета Петербурга на 2022-й год в ЗакСе. По словам председателя Комитета, в холдинг войдет телеканал "Санкт-Петербург". Ему потребуются новые площади для размещения. Сейчас телеканал базируется на Чапыгина, 6 вместе с "Пятым каналом".

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Петербурге пройдут выборы в Законодательное собрание Петербурга. СМИ пророчат кресло спикера городского парламента вице-губернатору Александр Бельский, который курирует деятельность СМИ. Он вошел в первую пятерку кандидатов от "Единой России".

Фото: Piter.TV