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На Юнтоловском проспекте откроется новый участковый пункт полиции
Сегодня, 14:27
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На Юнтоловском проспекте откроется новый участковый пункт полиции

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Он будет находиться в жилом доме.

У управления МВД РФ по Приморскому району появится новое помещение для отделения №25. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Пикалев.

Участковый пункт разместится на первом этаже дома №53, корпус 1, по Юнтоловскому проспекту. В прошлом году Петербург выкупил помещение площадью 76 кв. метров для этих целей. У него будет отдельный вход с улицы. Сейчас город и УМВД оформляют необходимые документы для передачи помещения в безвозмездное пользование.

На данный момент у 25 отдела полиции 5 участковых пунктов. Они обслуживают территорию, на которой живут более 180 тысяч человек.

Пикалев отметил, что расположение "участка" в жилом секторе позволяет держать связь с гражданами, быть в шаговой доступности. 

Фото: Piter.tv

Теги: отдел полиции, полиция, участковый пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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