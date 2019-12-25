На Юнтоловском проспекте откроется новый участковый пункт полиции

Он будет находиться в жилом доме.

У управления МВД РФ по Приморскому району появится новое помещение для отделения №25. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Пикалев.

Участковый пункт разместится на первом этаже дома №53, корпус 1, по Юнтоловскому проспекту. В прошлом году Петербург выкупил помещение площадью 76 кв. метров для этих целей. У него будет отдельный вход с улицы. Сейчас город и УМВД оформляют необходимые документы для передачи помещения в безвозмездное пользование.

На данный момент у 25 отдела полиции 5 участковых пунктов. Они обслуживают территорию, на которой живут более 180 тысяч человек.

Пикалев отметил, что расположение "участка" в жилом секторе позволяет держать связь с гражданами, быть в шаговой доступности.

Фото: Piter.tv