Новый водогрейный котел установят в Мгинском поселении

Такое решение способствует укреплению надежности системы теплоснабжения поселка.

В поселке Мга Ленинградской области официально начался отопительный сезон. Помимо запуска отопления, власти приняли решение направить финансы из резервного фонда на покупку нового водогрейного котла для местного теплового хозяйства. Информация предоставлена администрацией региона.

Во время замены старого оборудования будет использован резервный котел, что гарантирует бесперебойное обеспечение жителей теплом и горячей водой.

Фото: Правительство Ленобласти