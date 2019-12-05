В комтрансе Петербурга избрали нового председателя Молодежного совета

Совет молодежи образовали в июне 2024 года.

В комитете по транспорту Петербурга избрали нового председателя Молодежного совета. Им стала заместитель начальника управления социального развития ГУП "Пассажиравтотранс" Маргарита Зернина, передает "Бриф24".

Совет молодежи образовали в июне 2024 года, за полтора года он превратился в важную платформу для консолидации молодых кадров в сфере транспорта. На площадке пересекаются как инженеры, так и водители, эксперты по развитию и сотрудники предприятий транспортного комплекса. В планах – реализация проектов по совершенствованию транспортной отрасли, события в сфере культуры, спорта и повышения квалификации.

Если мы хотим, чтобы транспортные профессии становились престижней и интересней, важно работать именно с молодыми. Зарплата – это важно, но она не единственное, что определяет радость от работы. Денис Минкин, председатель комтранса

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Ташкент теперь можно добраться на автобусе.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга