В Александровской больнице открылся новый Диализный центр

В центре оборудовано 13 диализных мест, работающих в три смены.

В Санкт-Петербурге начал работу новый Диализный центр на базе Александровской больницы. Он значительно повысит доступность специализированной медицинской помощи для жителей Невского и Красногвардейского районов, которым ранее приходилось получать лечение в других частях города. Об этом сообщили в Смольном.

В центре оборудовано 13 диализных мест, работающих в три смены. Современные аппараты позволяют проводить не только плановую, но и экстренную заместительную почечную терапию. Новый центр будет оказывать помощь пациентам с поражением почек, а также тем, кому диализ требуется в комплексе с лечением других заболеваний.

Как отметил губернатор Александр Беглов, открытие центра является частью крупного проекта по концентрации медицинской помощи в ведущих городских клиниках. Это позволит эффективнее использовать ресурсы и повысить качество лечения.

Диализное отделение также войдет в программу международного диализного туризма и домашнего диализа, расширяя возможности медицинского обслуживания в регионе.

На данный момент в Петербурге действует 23 диализных центра, где заместительную почечную терапию различными методами получают около 2300 пациентов.

Фото: unsplash (Mufid Majnun)