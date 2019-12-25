Сроки оплаты услуг ЖКХ изменятся в Петербурге с 1 марта

Установленные сроки платежа являются обязательными для всех управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов.

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила оплаты коммунальных услуг. Теперь платежные документы будут поступать жильцам пятого числа каждого последующего месяца, а рассчитываться по ним необходимо до пятнадцатого числа того же месяца. Эту информацию обнародовала прокуратура Петербурга.

Например, квитанция за февраль 2026 года придет владельцам жилья 5 марта 2026 года, а оплату потребуется произвести не позднее 15 марта. Установленные сроки платежа являются обязательными для всех управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов.

Прокуратура подчеркивает, что владельцы и арендаторы квартир обязаны регулярно оплачивать жилье и предоставляемые коммунальные услуги в установленные законом сроки.

