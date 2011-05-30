Во дворах Приморского и Выборгского районов Петербурга благоустроили новые общественные пространства

Жители уже могут насладиться комфортными условиями обновлённых дворов.

В Приморском и Выборгском районах завершены работы по благоустройству трёх общественных пространств, начатые в 2025 году. Жители районов уже могут насладиться комфортными условиями обновлённых дворов.

Так, в микрорайоне Юнтолово (Комендантский проспект, дом 36, корпус 2) обустроена детская площадка с верёвочными городками и яркими качелями, ставшая любимым местом отдыха местных детей.

В Светлановском муниципальном округе (Ярославский проспект, дом 40) создана игровая зона специально для малышей с мягким резиновым покрытием, обеспечивающим безопасность даже при падениях.

Во дворе дома на Приозерском шоссе (дом 22, корпус 2) появилась уютная зона отдыха для взрослых, оснащённая столиками для игры в шахматы, позволяющая проводить свободное время на свежем воздухе и наслаждаться последним теплом уходящего лета.

