Специалисты ГАТИ Петербурга выдали восемь ордеров для благоустройства новых пространств

В Петербурге выдано восемь ордеров для благоустройства новых общественных пространств, сообщили 18 марта в Государственной административно-технической инспекции.

Работы по программе "Формирование комфортной городской среды" стартуют с началом агротехнического периода в сквере на пересечении Садовой улицы и улицы Профессора Молчанова в Павловске и в Центральном районе в Басковом переулке. Кроме того, благоустраивают Изотовский сквер, аллею Чернобыльцев, парк Строителей, сквер Леонарда Эйлера, территорию около дома 20 по Ростовской улице в Шушарах, а также территорию у Федоровского городка в Пушкинском районе.

Всего в Общегородской координационный график внесено 62 объекта. Среди администраций районов больше всего работ планируется в Московском районе (пять). До 26 марта вы можете предложить территории, которые необходимо благоустроить.

Ранее мы рассказывали о том, что базу планируемых работ по благоустройству в Петербурге пополнили свыше 250 новых объектов.

