Ещё 15 автомобилей скорой помощи передали медикам в Ленобласти

Сразу после церемонии официальной передачи автомобилей, состоявшейся возле Гатчинского дворца, экипажи неотложки отправились на исполнение своих обязанностей.

Дополнительные 15 автомобилей скорой медицинской помощи поступили в распоряжение медицинских работников Ленинградской области, о чём сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в своём Telegram-канале. Об этом пишет spb.aif.ru.

Эти машины пополнили автопарк служб экстренной медицины с начала 2026 года. Каждая единица техники оснащена необходимым медицинским оборудованием, превращающим её в полноценную реанимационную машину на колесах. Внутри имеются электрокардиографы, кислородные ингаляционные приборы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Сразу после церемонии официальной передачи автомобилей, состоявшейся возле Гатчинского дворца, экипажи неотложки отправились на исполнение своих обязанностей. Стоит напомнить, что в 2025 году регион приобрёл более 40 автомобилей скорой помощи.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко