Еще два новых МФЦ планируют открыть в Петербурге в 2026 году

В следующем году Петербург планирует расширить сеть многофункциональных центров (МФЦ), открыв еще два пункта обслуживания граждан. Об этом заявила председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова на публичных слушаниях по бюджету, пишет "Петербургский дневник".

Первый сектор откроют на Комендантском проспекте, в жилом комплексе "Чистое небо", с возможностью одновременного обслуживания через 25 окон. Второй центр появится на Красносельском шоссе, в микрорайоне Горелово, с 15 рабочими местами.

По словам Смирновой, после запуска новых пунктов покрытие услугами МФЦ в городе увеличится до 98,1%, что обеспечит существенное снижение очередей до 15 минут ожидания и повысит степень удовлетворенности клиентов уровнем предоставляемых услуг.

Финансирование двух новых отделений потребует ассигнования из городского бюджета в объеме 166,6 млн рублей. Дополнительно, для функционирования существующих специализированных филиалов МФЦ в Центральном и Адмиралтейском районах, предназначенных для обслуживания иностранных граждан, потребуется выделение еще 311,7 млн рублей.

Необходимость расширения обусловлена изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 июля 2025 года, предусматривающими обязательное подтверждение телефонных номеров иностранными гражданами именно через МФЦ. Увеличение нагрузки на действующие пункты подтолкнуло город к созданию отдельных центров обслуживания иностранных граждан.

