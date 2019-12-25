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В Водоканале Петербурга рассказали о новой схеме мошенничества с "холодной водой по талонам"
Сегодня, 13:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Водоканале Петербурга рассказали о новой схеме мошенничества с "холодной водой по талонам"

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Злоумышленники рассказывают, что воду во время отключения можно будет получить по специальным талонам из прицеп-цистерн.

Водоканал Петербурга предупреждает местных жителей о новой схеме мошенничества, которая распространилась в последнее время.

По данным предприятия, петербуржцы стали сообщать им о звонках от лица Водоканала. Звонившие сообщают о предстоящем отключении холодной воды по конкретному адресу. После этого злоумышленники рассказывают, что воду можно будет получить по специальным талонам из прицеп-цистерн.

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ! Мошенники пытаются украсть персональные данные граждан. Они подменяют номер телефона, поэтому на экране может отображаться номер горячей линии Водоканала 305-09-09, даже если звонок поступает не от предприятия.

Водоканал Петербурга

Напоминаем, что незнакомцам нельзя сообщать свои персональные данные, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию. Если у вас возникли сомнения, завершите разговор и самостоятельно позвоните в контакт-центр Водоканала по телефону 305-09-09.

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Фото: unsplash (Janosch Lino)

Теги: вода, водоканал, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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