Номинанты на Оскар 2019

Претенденты объявлены по 24 номинациям.

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии "Оскар". Имена претендентов были объявлены по 24 номинациям. Больше всего шансов получить заветную статуэтку у фильмов "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса (10 номинаций), "Рома" Альфонсо Куарона (10) и "Звезда родилась" Бредли Купера (9).

Оскар 2019 номинанты

В номинации "Лучший фильм" представлено восемь кинолент:

"Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Зеленая книга", "Звезда родилась", "Власть".

Лучшим режиссером в этом году может стать:

Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Адам Маккей ("Власть").

Среди номинантов в категории "Лучшая женская роль":

Ялица Апарисио ("Рим"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Леди Гага ("Звезда родилась").

В категории "Лучший мужская роль" присутствуют такие знаменитости, как Кристиан Бэйл ("Власть"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Рами Малек ("Богемская рапсодия").

В списке лучших актрис второго плана:

Эми Адамс ("Фаворитка"), Марина Де Тавира ("Рома"), Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Реджина Кинг ("Если бы деревья могли говорить"), Эмма Стоун ("Фаворитка").

Лучшим актером второго плана может стать:

Махершала Али ("Зеленая книга"), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("Власть").

В категории "Лучшая музыка к фильму" представлены композиции к следующим кинолентам: "Черная пантера", "Черный клановец", "Если бы деревья могли говорить", "Остров собак", "Мэри Поппинс возвращается".

Лучшей песней 2019 года может стать:

Shallow ("Звезда родилась"), All the Stars ("Черная Пантера"), I"ll Fight (RBG), The Place Where Lost Things Go ("Мэри Поппинс возвращается"), When A Cowboy Trades His Spurs for Wings ("Баллада Бастера Скраггса").

Среди лучших короткометражных мультфильмов пять названий: "Поведение животных", "Поздний полдень", "Один маленький шаг", "Бао" и "Выходные".

В номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" представлены:

Black Sheep, "Ночь в саду", "Конец игры", Life Boat, "Точка. Конец предложения".

Лучшим художественным короткометражным фильмом могут стать "Задержание", "Дикарь", "Мать", "Маргарита", "Кожа".

Оскар за лучший мультфильм может получить:

"Суперсемейка 2", "Остров собак", "Мирай из будущего", "Ральф против интернета", "Человек-паук: Через вселенные".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" присутствует "Холодная война", "Капернаум", "Рома", "Магазинные воришки" и Never Look Away.

Лучшие визуальные эффекты обнаружили в фильмах:

"Мстители: Война бесконечности", "Кристофер Робин", "Человек на Луне", "Первому игроку приготовиться", "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

Оскар за "Лучший оригинальный сценарий" может достаться:

"Фаворитка", "Рома", "Дневник пастыря", "Зеленая книга", "Власть".

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" представлены:

"Баллада Бастера Скраггса", "Сможете ли вы меня простить?", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Черный клановец", "Звезда родилась".

Номинантов также будут объявлять по категориям "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший грим", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж звука", "Лучшее сведение звука", "Лучшие визуальные эффекты".

Прямая трансляция Оскар 2019

В этом году зрителей ждет две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Торжественная церемония начнется 25 февраля в 02:30 мск. Посмотреть награждение можно будет на официальном сайте кинопремии. Кроме того, вручение золотых статуэток покажут на русском фан-сайте "Оскара" и в эфире "Первого канала".

Оскар 2019 ведущий

Организаторы 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" заявили, что впервые за 30 лет у мероприятия не будет ведущего. Однако у поклонников актрисы Вупи Голдберг складывается впечатление, что именно ей втайне предложили вести шоу.

По словам телезрителей, Вупи Голдберг часто пропускает съемки на шоу The View на ABC. А этот телеканал, на секундочку, входит в число организаторов оскаровской церемонии. Кроме того, актриса уже вела "Оскар" в 1994 году, став первой дамой, которой доверили эту миссию.

В свою очередь руководство ABC опровергает эти слухи. Оно утверждает, что Вупи Голдберг просто болеет.

Фото: oscars.ru, oscar.go.com, Instagram / whoopigoldberg

Видео: YouTube / Redenchen