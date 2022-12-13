В Петербурге ночью 10 марта может похолодать до -18 градусов

При этом, днём 10 марта будет светить солнце, осадков не будет. Воздух прогреется до -1..-3 градусов.

В Петербурге ночью 10 марта температура может опуститься до -18 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Весна конечно уже ощущается в дневном прогреве воздуха, но зимняя погода берет свое не только снегом, но и ночными морозами. Сейчас снова складывается такая ситуация когда температура воздуха ночью будет очень низкой. Предстоящая ночь опять претендует на звание самой холодной в Петербурге за эту зиму. Александр Колесов, синоптик

За эту зиму температура воздуха в центре Петербурга опускалась ниже -15 градусов всего четыре раза, минимальное значение -17,3 градуса было зафиксировано в январе. В предстоящую ночь можно рассчитывать на температуру воздуха в центре города в районе -16….-18 градусов.

При этом, днём 10 марта будет светить солнце, осадков не будет. Воздух прогреется до -1..-3 градусов.

После ночной "зимы", почувствуем дневную "весну". Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv