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Завершилось укрепление берегов в южной части Никольского пруда в Петергофе
Сегодня, 10:36
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Завершилось укрепление берегов в южной части Никольского пруда в Петергофе

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Теперь специалисты начнут работы в северной части.

В Петергофе завершились работы по очистке и креплению берегов южной части Никольского пруда. Их проводили специалисты предприятия "Экострой". 

Работы начались в октябре 2021 года. Пруд находится на территории Лугового парка, и является одним из прудов-накопителей водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Площадь акватории составляет более 4 га. 

Рабочие очистили южную часть от донных отложений, восстановили береговую линию, укрепили откосы каменной кладкой и рулонным газоном, избавились от лишней растительности.

В северной части пруда работы стартуют в октябре 2022 года. 

Фото: СПб ГУП "Экострой"

Теги: берегоукрепление, никольский пруд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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