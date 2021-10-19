Завершилось укрепление берегов в южной части Никольского пруда в Петергофе

В Петергофе завершились работы по очистке и креплению берегов южной части Никольского пруда. Их проводили специалисты предприятия "Экострой".
Работы начались в октябре 2021 года. Пруд находится на территории Лугового парка, и является одним из прудов-накопителей водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Площадь акватории составляет более 4 га.
Рабочие очистили южную часть от донных отложений, восстановили береговую линию, укрепили откосы каменной кладкой и рулонным газоном, избавились от лишней растительности.
В северной части пруда работы стартуют в октябре 2022 года.
Фото: СПб ГУП "Экострой"
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