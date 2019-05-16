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В квартире на улице Разъезжей петербурженка устроила игорный клуб

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Подозреваемой уже предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

В Петербурге в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело о незаконной игорной деятельности (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 18 октября. 

По версии следствия, женщина в арендованной квартире на улице Разъезжей с целью извлечения дохода организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования. Она рассылала текстовые сообщения с приглашением посетить "заведение". 

По месту проведения игр состоялся обыск, в ходе которого были изъяты игровое оборудование, денежные средства, мобильные телефоны и бухгалтерия. Подозреваемой уже предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершили расследование дела об игорной деятельности. Нелегальный доход составил 70 млн рублей. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: незаконная организация азартных игр, улица разъезжая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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