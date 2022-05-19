Суд ликвидировал нелегальную гостиницу на Коломенской улице по иску прокуратуры

После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура возьмет процесс его исполнения под свой контроль.

Прокуратура Центрального района Петербурга добилась через суд закрытия подпольного отеля в жилом доме. Проверка была инициирована после обращения жильцов дома № 10, литера А, по Коломенской улице.

В ходе надзорных мероприятий подтвердилось, что собственник одной из квартир организовал в ней гостиницу. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о возможности платного заселения распространялась в сети "Интернет", а гостям предлагались номера в меблированных комнатах.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать владельца устранить нарушения жилищного законодательства и использовать помещение исключительно для проживания. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура возьмет процесс его исполнения под свой контроль.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца.

Фото: Piter.TV