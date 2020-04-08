В торговом комплексе "Невский центр" провели эвакуацию

Место обследуют сотрудники органов внутренних дел.

В торговом комплексе "Невский центр" около станции метро "Площадь Восстания" объявили эвакуацию. Корреспондент Piter.TV заметил на улице скопление людей, а также полицейскую машину.

По всей видимости, ТК стал "жертвой" анонимных террористов. Вернуться в здание посетители и сотрудники смогут после того, как там завершат проверку.

Накануне эвакуация проводилась в судах. В общей сложности прервать свою работу были вынуждены 132 человека после звонка неизвестного. В таких ситуациях материалы проверки передают следственному управлению МВД, который ищет злоумышленников.

Фото: Piter.TV