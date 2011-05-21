  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвая жительница Киришей выстрелила из пневматики в голову девочке-подростку
Сегодня, 16:37
178
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвая жительница Киришей выстрелила из пневматики в голову девочке-подростку

0 0

Расследование по уголовному делу продолжается, точные обстоятельства происшедшего уточняются.

В отношении 48-летней жительницы города Кириши возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Подробности предоставила пресс-служба Следственного Комитета, пишет spb.aif.ru.

Известно, что в понедельник, 3 ноября, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды произвела выстрелы из пневматического оружия в 14-летнюю школьницу. Девочка получила поверхностную травму головы, но угрозы ее жизни и здоровью нет — ребенок уже получил необходимую медицинскую помощь.

Органы правопорядка изъяли оружие у подозреваемой и взяли ее под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, точные обстоятельства происшедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист задержан за поджог входной двери на Новочеркасском.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии