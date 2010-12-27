Полиция поймала 16-летнего зацепера-лицеиста на станции Обухово

Сотрудники МВД России на транспорте поймали в станции Обухово несовершеннолетнего любителя экстрима, который прицепился к первому вагону поезда ради острых ощущений.

Каникулы закончились, но малолетние любители острых ощущений продолжают пробираться к поездам, чтобы кататься на них зайцами. Сотрудники Петербургского линейного управления МВД России на транспорте смогли поймать 16-летнего зацепера на железнодорожной станции Обухово.

Подростка сняли с первого вагона электропоезда Петербург – Нижний Новгород. Как сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, юноша забрался на поезд ради острых ощущений. Полиция также узнала, что школьник учится в лицее. С ним провели профилактическую беседу об опасности и противозаконности его развлечений.

В отношении матери школьника возбудили административное производство о неисполнении родителями своих обязанностей. Мальчика поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. О приключениях подростка сообщили в лицей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО