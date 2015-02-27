Несовершеннолетней петербурженке выстрелили в голову на Русановской улице

По предварительной информации, друг девушки сделал это случайно.

Несовершеннолетняя была госпитализирована из помещения пункта выдачи интернет-заказов в Невском районе после ранения в голову. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 5 августа в пункте выдачи на Русановской улице 17-летний уроженец Саратовской области из пневматического пистолета случайно выстрелил в голову 16-летней подруги.

Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной теменной области была госпитализирована в больницу.

Молодой человек был задержан на месте, доставлен в отдел полиции и после дачи объяснений передан законным представителям. Изъяты 42 металлических шарика для пневматического оружия, 4 газовых баллона для пневматического оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё одни подросток стрелял из окна на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv