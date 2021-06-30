В Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему не могут помочь животному у берегов Новой Голландии

Петербуржцы стали массового сообщать о том, что видели нерпу на территории острова Новой Голландия. В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили, что поймать ее и помочь крайне затруднительно.
Поймать нерпу в большом глубоком водоеме практически невозможно. Водоём этот также сообщается с петербургскими каналами и животное свободно может из него выйти.
объяснили специалисты.
Поймать нерпенка можно только в том случае, если животное ослабеет и выберется на берег.
Ранее нерп замечали у Дворцового и Володарского моста.
Фото: Илва Вильгерд
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