В Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему не могут помочь животному у берегов Новой Голландии

Необходимо, чтобы малыш выплыл на берег.

Петербуржцы стали массового сообщать о том, что видели нерпу на территории острова Новой Голландия. В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили, что поймать ее и помочь крайне затруднительно.

Поймать нерпу в большом глубоком водоеме практически невозможно. Водоём этот также сообщается с петербургскими каналами и животное свободно может из него выйти. объяснили специалисты.

Поймать нерпенка можно только в том случае, если животное ослабеет и выберется на берег.

Ранее нерп замечали у Дворцового и Володарского моста.

Фото: Илва Вильгерд