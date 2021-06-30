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В Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему не могут помочь животному у берегов Новой Голландии
Сегодня, 14:47
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему не могут помочь животному у берегов Новой Голландии

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Необходимо, чтобы малыш выплыл на берег.

Петербуржцы стали массового сообщать о том, что видели нерпу на территории острова Новой Голландия. В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили, что поймать ее и помочь крайне затруднительно.

Поймать нерпу в большом глубоком водоеме практически невозможно. Водоём этот также сообщается с петербургскими каналами и животное свободно может из него выйти.

объяснили специалисты.

Поймать нерпенка можно только в том случае, если животное ослабеет и выберется на берег. 

Ранее нерп замечали у Дворцового и Володарского моста. 

Фото: Илва Вильгерд

Теги: нерпа, новая голландия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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